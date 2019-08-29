Гончарук предлагает Раде назначить Дениса Малюську министром юстиции Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить на должность министра юстиции Дениса Малюську.

Малюська родился 19 ноября 1981 года в Дунаевцах Хмельницкой области. Закончил юридический факультете КНУ им. Тараса Шевченко и Лондонский университете.

С 2010 года является специалистом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. Позже был назначен заместителем председателя правления BRDO/World Bank Group - независимой неправительственной экспертно-аналитического центра.

На парламентских выборах 2019 года был избран депутатом от партии "Слуга народа" под номером № 21 в списке.

Согласно декларации он является собственником ООО "Советник Пресс" и Адвокатского объединение "Адвокатская фирма "Бизнес-Право", а также конечным бенефициаром ООО "ФАУБЕХА-ЮГ".