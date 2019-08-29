Гончарук предлагает кандидатуру замглавы Совета НБУ Милованова на министра экономразвития, торговли и с/х

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить заместителя главы Совета Национального банка Украины и почетного президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

44-летний Тимофей Милованов с июля 2016 года входит в состав Совета НБУ, а с октября 2016-го занимает должность замглавы Совета.

Милованов в 1997 году закончил НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" по специальности "менеджмент". В 1999-м получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических сслудований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium) при Национальном университете "Киево-Могилянская академия", а также степень магистра экономики в Киевской школе экономики.

В 2004-м Милованов защитил степень PhD по экономике в Унверситете Висконсин-Мэдисон. Является профессором Питтсбургского университета (США).

Милованов также был среди сооснователей независимой аналитической платформы, а с 2015 года – общественной организации VoxUkraine, которую образовала в 2014 году группа работающих в Украине и за границей экономистов и юристов.