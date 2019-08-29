Политика

20:35 29.08.2019

Премьер предложил Дмитрия Дубилета на пост министра Кабмина

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Премьер предложил Дмитрия Дубилета на пост министра Кабмина

Премьер Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде утвердить Дмитрия Дубилета министром Кабинета министров.

Дмитрий Дубилет, 1985 г. р., окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (2006) и Лондонскую бизнес-школу (2011). В июле 2019 года стал советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

До этого, в 2010-2016 годах - it-директор ПриватБанка (Днепр). Сооснователь FinTech Band – проекта IT-услуг для украинских банков, а также проекта Monobank - первого в Украине банк без отделений, все услуги проводятся с помощью мобильных приложений.К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты. В настоящее время у приложения monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба - Киев). У monobank - около 1 млн клиентов.

Теги: #кабмин
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