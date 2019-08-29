Премьер предлагает Раде назначить вице-премьером – министром цифровой трансформации Михаила Федорова
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить IX созыва назначить внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского по диджитал-направлению Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Федорова на заседании в четверг вечером проголосовали в четверг ХХХ народных депутатов.
Федоров руководил диджитал-направлением избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а также занимался диджитал-кампанией "Слуги Народа".
В 2013 году основал рекламное агентство SMMStudio (Запорожье). Организатор Facebook Marketing Conf. Кроме того, Федоров занимал должность операционного директора в образовательном проекте для предпринимателей "Суперлюди".
На выборах 2019 года избран народным депутатом по списку "Слуги народа" под №6.