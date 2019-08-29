Премьер Гончарук предлагает Раде назначить Дмитрия Кулебу вице-премьером по евроинртеграции

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить Дмитрия Кулебу вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Кулебы вице-премьером по представлению избранного перед этим премьер-министром Украины Алексея Гончарука на пленарном заседании в четверг вечером проголосовали ХХХ парламентариев.

Дмитрий Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах. В 2003 году начал свою дипломатическую карьеру в МИД после окончания Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко. В 2005-2009 годах был назначен в постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

С 2010 по 2012 годы он работал в секретариате МИД Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.

В 2013 году занимал должность советника вице-премьер-министра Украины.

В 2014 году был назначен послом по особым поручениям для запуска стратегических коммуникаций и публичной дипломатии в МИД Украины.

На данный момент занимает должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.