Политика

20:07 29.08.2019

Пристайко: нам нужны мир и стабильность, Украина не может вести бесконечные переговоры в различных форматах

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Пристайко: нам нужны мир и стабильность, Украина не может вести бесконечные переговоры в различных форматах

Назначенный на пост министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что Украина не может бесконечно вести переговоры в различных форматах для достижения мира и стабильности в стране.

"Нам нужны мир и стабильность, всё то, что крадет у нас война. Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах. Я ценю всю ту работу, которая была проведена до меня. Верю, что благодаря упёртости, осторожности, иногда хитрости наших предшественников и, безусловно, поддержке наших партнеров нам удалось предотвратить катастрофу – полномасштабную войну с Россией, которая угрожала полной дезинтеграцией и исчезновением Украины с международной арены", - сказал он, выступая в парламенте в четверг во время обсуждения его кандидатуры.

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