Пристайко: мы видим, как Европе все сложнее дается продление санкций против РФ, а иностранные лидеры потянулись с визитами в Москву

Назначенный на пост министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко указал, что за годы независимости Украина осознала горькую правду о "братстве с Севера" и "гарантиях безопасности" от Запада, и должна учиться у своих зарубежных партнеров отстаиванию собственных стратегических интересов.

"За годы независимости мы как государство и наша дипломатическая служба достигли многого. Мы состоялись как равный член мирового сообщества, с оружием в руках отстояли свое право на независимый внешнеполитический курс. Мы осознали горькую правду о "братстве с Севера" и "гарантиях безопасности" от Запада. Мы четко заявляем о своих амбициях на справедливое распределение ресурсов в мире, участие в международных процессах, свое место в человеческом развитии. Мы просто стали взрослее как нация", - сказал он, выступая в парламенте в четверг во время обсуждения его кандидатуры.

Пристайко подчеркнул, что Украине нужно учиться у своих зарубежных партнеров, которые никогда не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах и вопросах безопасности.

"Мы же видим, как все сложнее дается Европе каждое следующее обновление санкций против России, как "Северный поток-2" постепенно строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами, и больше не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним", - отметил он.