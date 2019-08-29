Политика

19:21 29.08.2019

Пристайко: будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути улучшения отношений с Венгрией, Польшей и Румынией

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Пристайко: будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути улучшения отношений с Венгрией, Польшей и Румынией

Назначенный на пост министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина должна искать пути улучшения отношений со своими ближайшими соседями Венгрией, Польшей и Румынией.

"Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которыми можем восстановить круг друзей вокруг себя. В первую очередь это касается Венгрии, Польши, Румынии", - сказал он, выступая в парламенте в четверг во время обсуждения его кандидатуры.

Пристайко отметил, что Украина должна "внимательно следить за тем, что происходит в Молдове и Грузии", потому что эти страны входят в сферу ее непосредственных интересов.

"Первые контакты с белорусским руководством обнадеживающие. Прибалтийские государства остаются нашими друзьями, которые хорошо понимают все наши проблемы и готовы действовать совместно с нами", - указал он.

Теги: #пристайко #парламент #мид
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