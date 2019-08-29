ПРИСТАЙКО - КУРС УКРАИНЫ НА ИНТЕГРАЦИЮ В ЕС И НАТО ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ
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Зеленский: новая Рада и Кабмин должны заниматься народовластием, правоохранительной и судебной реформой, децентрализацией, евроинтеграцией и либерализацией экономики
Пристайко: мы видим, как Европе все сложнее дается продление санкций против РФ, а иностранные лидеры потянулись с визитами в Москву
Пристайко: будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути улучшения отношений с Венгрией, Польшей и Румынией
Зеленский: новая Рада и Кабмин должны заниматься народовластием, правоохранительной и судебной реформой, децентрализацией, евроинтеграцией и либерализацией экономики
Украина должна получить реальную энергетическую независимость, стать энергоэффективной и решить проблемы с тарифами – Зеленский
Зеленский призывает Раду к конструктивной работе: Этот парламент либо войдет в историю, либо просуществует один год
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