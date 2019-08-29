Политика

19:07 29.08.2019

"Батькивщина" поддержит предложенные Зеленским кандидатуры руководителей силового блока и главы МИД – Кириленко

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Народные депутаты фракции "Батькивщина" намерены поддержать кандидатуры, предложенные президентом на руководство в силовом блоке и в Министерстве иностранных дел, заявил представитель этой фракции Иван Кириленко.

"Учитывая, что социологические исследования последних лет неизменно показывают, что на первом месте для граждан Украины стоит вопрос войны и мира, мы понимаем, какая огромная ответственность ложится лично на президента в этой связи. Потому фракция приняла решение поддержать президента в его усилиях. Потому мы будем голосовать за все назначения силового блока и призываем весь зал поддержать", - сказал он во время рассмотрения вопроса назначения министра обороны Украины на пленарном заседании парламента в четверг.

Кириленко призвал коллег по парламенту проголосовать за президентские предложения на глав Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины, а также генерального прокурора.

Теги: #батькивщина #кадры
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