Политика

18:43 29.08.2019

Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка министром обороны Украины

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Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка министром обороны Украины

Верховная Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка на должность министра обороны Украины по представлению главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Загороднюка главой Минобороны на пленарном заседании в четверг вечером проголосовали 314 парламентариев.

Министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

Теги: #минобороны #кадры #загороднюк
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