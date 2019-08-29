Зеленский: новая Рада и Кабмин должны заниматься народовластием, правоохранительной и судебной реформой, децентрализацией, евроинтеграцией и либерализацией экономики

Президент Украины Владимир Зеленский очертил ряд важных приоритетов для Верховной Рады 9-го созыва и Кабинета министров, который она сформирует.

"Перед вами - целый ряд вызовов и задач: это и внедрение народовластия, и долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте, и действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы, продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции", - сказал он, выступая с внеочередным посланием к депутатам новой Верховной Раде.

Среди важных задач нового парламента и будущего правительства Зеленский назвал либерализацию экономики, создание мощного "инвестиционного магнита" для привлечения иностранных инвестиций, построение цифрового "государства в смартфоне", когда очереди в госучреждениях и "адская" бюрократия в итоге уйдут в прошлое.

"Это - преодоление рейдерства, монополий, контрабанды. Развитие промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры, медицины. Улучшение нашего образования и возрождение украинской науки", - добавил он.