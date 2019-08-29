Украина должна получить реальную энергетическую независимость, стать энергоэффективной и решить проблемы с тарифами – Зеленский

Новая Верховная Рада должна работать над получением Украиной реальной энергетической независимости, достижением энергоэффективности и решением проблем с тарифами, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Перед нами стоит задача получения реальной энергетической независимости, энергоэффективности и решения проблем с тарифами", - сказал он, выступая с внеочередным посланием к новой Верховной Раде в четверг.