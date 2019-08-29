Политика

17:20 29.08.2019

Соучредитель monobank Дубилет может стать министром Кабмина

1 мин читать
Соучредитель monobank Дубилет может стать министром Кабмина

Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет может занять должность министра Кабинета министров Украины и покинуть команду проекта, написал его сооснователь Олег Гороховский в своем Telegram-блоге.

Он выразил уверенность, что работа Дубилета на госслужбе принесет стране много пользы.

"Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета министров и, к огромному сожалению, покидает проект monobank. Если Рада поддержит его кандидату, разумеется", - написал Олег Гороховский в своем Telegram-блоге.

Гороховский также пожелал своему коллеге успехов.

Как сообщалось, в июле 2019 года Дмитрий Дубилет был назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Д.Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию "Финтех бенд", реализующую проект monobank. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

В настоящее время у приложения monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба - Киев). У monobank - около 1 млн клиентов.

Теги: #monobank #дубилет #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:10 29.08.2019
В Раде приступили к формированию Кабмина

В Раде приступили к формированию Кабмина

13:48 29.08.2019
Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового Кабмина

Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового Кабмина

13:15 29.08.2019
Кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко предложены на должности вице-премьера по евроинтеграции и главы МИД в новом Кабмине – нардеп Яременко

Кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко предложены на должности вице-премьера по евроинтеграции и главы МИД в новом Кабмине – нардеп Яременко

12:48 29.08.2019
Нардепы от "Слуги народа" собираются на фракцию, где встретятся с претендентами на должности в Кабмине - Арахамия

Нардепы от "Слуги народа" собираются на фракцию, где встретятся с претендентами на должности в Кабмине - Арахамия

12:38 29.08.2019
Маркарова останется министром финансов в новом Кабмине – Арахамия

Маркарова останется министром финансов в новом Кабмине – Арахамия

17:26 28.08.2019
Общественные организации просят Зеленского не назначать Авакова на государственную должность

Общественные организации просят Зеленского не назначать Авакова на государственную должность

16:35 27.08.2019
Минздрав и BRDO представят новому правительству концепцию профлицензирования врачей и отчет о публичных консультациях о ее внедрении

Минздрав и BRDO представят новому правительству концепцию профлицензирования врачей и отчет о публичных консультациях о ее внедрении

16:51 24.08.2019
Зеленскому нравятся два кандидата на пост премьера

Зеленскому нравятся два кандидата на пост премьера

17:20 23.08.2019
Кабмин уволил Попову с должности замминистра соцполитики

Кабмин уволил Попову с должности замминистра соцполитики

14:22 23.08.2019
"Голосу" не делали никаких кадровых предложений ни по комитетам Рады, ни по должностям в Кабмине

"Голосу" не делали никаких кадровых предложений ни по комитетам Рады, ни по должностям в Кабмине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром Украины

Зеленский призывает Раду к конструктивной работе: Этот парламент либо войдет в историю, либо просуществует один год

В Раде приступили к формированию Кабмина

Нардеп Кондратюк из "Батькивщины" избрана вице-спикером Рады – 318 "за"

Стефанчук избран первым вице-спикером Рады-9

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина должна получить реальную энергетическую независимость, стать энергоэффективной и решить проблемы с тарифами – Зеленский

Новоизбранный премьер анонсировал увольнение главы ГАСИ и других неэффективных руководителей ведомств

Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром Украины

Зеленский призывает Раду к конструктивной работе: Этот парламент либо войдет в историю, либо просуществует один год

Нардеп Кондратюк из "Батькивщины" избрана вице-спикером Рады – 318 "за"

Минобороны софинансирует строительство аэродромного комплекса в Мукачево - Лавренюк

Стефанчук избран первым вице-спикером Рады-9

Разумков избран председателем Верховной Рады IX созыва

Зеленский предлагает Раде изменить Конституцию в части оснований досрочного прекращения полномочий нардепа

Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части передачи и рассмотрения дел Верховным судом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА