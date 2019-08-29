Соучредитель monobank Дубилет может стать министром Кабмина

Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет может занять должность министра Кабинета министров Украины и покинуть команду проекта, написал его сооснователь Олег Гороховский в своем Telegram-блоге.

Он выразил уверенность, что работа Дубилета на госслужбе принесет стране много пользы.

"Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета министров и, к огромному сожалению, покидает проект monobank. Если Рада поддержит его кандидату, разумеется", - написал Олег Гороховский в своем Telegram-блоге.

Гороховский также пожелал своему коллеге успехов.

Как сообщалось, в июле 2019 года Дмитрий Дубилет был назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Д.Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию "Финтех бенд", реализующую проект monobank. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

В настоящее время у приложения monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба - Киев). У monobank - около 1 млн клиентов.