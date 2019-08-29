Политика

17:20 29.08.2019

Зеленский призывает Раду к конструктивной работе: Этот парламент либо войдет в историю, либо просуществует один год

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Зеленский призывает Раду к конструктивной работе: Этот парламент либо войдет в историю, либо просуществует один год

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Верховную Раду к конструктивной и кропотливой работе, чтобы не стать парламентом, который просуществовал лишь год.

"Уже сейчас понятно, что парламент этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как именно? У вас есть все шансы попасть в учебники как парламент, который совершил невероятное, который воплотил в жизнью все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет, как парламент, в котором не было драк, я вас очень прошу, прогулов, я вас очень прошу, "кнопкодавства", вся Украина вас очень просит, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа", сказал он, выступая с внеочередным посланием в новой Верховной Раде.

Зеленский отметил, что не хотел бы, чтобы новый парламент вошел в историю, как "парламент, который просуществовал меньше всего – 1 год". "Фактически, это ваш, это наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать верховную Раду не так страшно", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что искренне верит, что этого не произойдет. "Давайте сделаем, все депутаты, все партии, давайте сделаем это вместе! Спасибо вам, слава Украине!", - завершил свою речь президент.

Теги: #верховная_рада #зеленский
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