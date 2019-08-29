Зеленский предлагает Раде изменить Конституцию в части оснований досрочного прекращения полномочий нардепа

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Согласно информации на сайте парламента, проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины №1027 Зеленский определил как безотлагательный.

Вместе с тем, в настоящее время текст законопроекта, а также сопроводительные документы на сайте Верховной Рады не опубликованы.