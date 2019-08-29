Политика

16:05 29.08.2019

Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части передачи и рассмотрения дел Верховным судом

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Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части передачи и рассмотрения дел Верховным судом

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно передачи дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и сроков возвращения административных дел.

На сайте Верховной Рады под №1026 зарегистрирован соответствующий проект закона, поданный президентом.

В настоящее время текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента не размещены.

Законопроект определен главой государства как безотлагательный.

Теги: #верховная_рада #зеленский #верховный_суд
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