Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части передачи и рассмотрения дел Верховным судом

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно передачи дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и сроков возвращения административных дел.

На сайте Верховной Рады под №1026 зарегистрирован соответствующий проект закона, поданный президентом.

В настоящее время текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента не размещены.

Законопроект определен главой государства как безотлагательный.