Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части передачи и рассмотрения дел Верховным судом
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно передачи дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и сроков возвращения административных дел.
На сайте Верховной Рады под №1026 зарегистрирован соответствующий проект закона, поданный президентом.
В настоящее время текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента не размещены.
Законопроект определен главой государства как безотлагательный.