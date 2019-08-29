Политика

16:06 29.08.2019

Разумков избран председателем Верховной Рады IX созыва

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Разумков избран председателем Верховной Рады IX созыва

Народный депутат от партии "Слуга народа"Дмитрий Разумков избран председателем Верховной Рады 9-го созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за него проголосовали 382 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг.

Против голосовала фракция "Европейская солидарность" – 26 депутатов.

Разумков родился 8 октября 1983 в Бердичеве Житомирской области. Окончил Киевский институт международных отношений по специальности "Международные экономические отношения" и Национальный университет Государственной налоговой службы по специальности "Правоведение". Политтехнолог, политический аналитик.

Управляющий партнер и директор "Ukrainian Politconsulting Group". Занимал руководящие должности в коммерческом и государственном секторах, а также в политических партиях. Работал на избирательных кампаниях с 2006 года.

В президентской кампании 2019 года был спикером избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Теги: #разумков #рада #кадры
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