Зеленский предлагает Раде изменить законодательство для эффективности борьбы с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в законодательство по обеспечению эффективности институционального механизма предотвращения коррупции.

На сайте Верховной Рады отмечается, что соответствующий проект закона, поданный президентом, зарегистрирован под №1029. В настоящее время текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента не размещены.