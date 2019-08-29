Зеленский предлагает Раде изменить Конституцию Украины в части уменьшения количества нардепов и закрепления пропорциональной избирательной системы

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно уменьшения состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Согласно информации на сайте парламента, проект закона о внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) №1017 Зеленский определил как безотлагательный.

К настоящему времени текст законопроекта, а также сопроводительные документы на сайте Верховной Рады не обнародованы.