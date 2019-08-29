Зеленский предлагает Раде изменить закон о ВАКС в части начала работы суда

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) относительно начала работы суда.

На сайте Верховной Рады под №1025 зарегистрирован проект закона, поданный президентом "о внесении изменений в Закон Украины "О высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда)". Зеленский определил как безотлагательный.

В настоящее время текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента не размещены.