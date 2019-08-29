Политика

15:13 29.08.2019

Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьера

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Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьера

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Данный проект постановления зарегистрирован на сайте парламента под номером №1022 от 29 августа 2019 года.

К настоящему времени текст законопроекта отсутствует.

А.Гончарук, 1984 г.р., доктор философии в области права, окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Возглавлял юридический отдел компании PRIOR-Invest, был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, возглавлял Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам, ООО "Первая украинская индустриально-инвестиционная компания", Офис эффективного регулирования (BRDO), был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

В 2014 году вступил в партию "Сила людей". Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В мае 2019 года Гончарук назначен на пост замглавы администрации президента Украины, позже – Офиса президента Украины, где отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Теги: #зеленский #гончарук #кадры
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