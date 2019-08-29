Зеленский предложил Раде утвердить Загороднюка министром обороны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении своего внештатного советника, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Андрея Загороднюка на должность министра обороны в будущем Кабинете министров страны.

Согласно информации на сайте парламента, проект постановления о назначении А.Загороднюка министром обороны Украины № 1023 от 29 августа уже передан в тираж.

А.Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и в Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.