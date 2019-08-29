Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию о праве президента назначать руководство НАБУ и ГБР

В Верховную Раду внесен проект Закона о внесении изменений в ст.106 Конституции Украины о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1014. Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.