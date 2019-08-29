Политика

15:09 29.08.2019

Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел

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Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру заместителя главы Офиса президента Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

Данный проект постановления зарегистрирован на сайте парламента под номером №1024 от 29 августа 2019 года.

К настоящему времени текст документа отсутствует.

Кандидатуру для назначения на пост премьер-министра вносит президент Украины по предложению коалиции депутатских фракций или фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой по представлению президента Украины.

Министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области.

В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, а в1998 году - Украинскую академию внешней торговли.

В 1993 - 1994 годах был соучредителем информационной компании «Электронные вести».

В 1994 - 1997 годах - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины.

В 1997 - 2000 годах - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД.

В 2000 - 2001 годах - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

В 2001 – 2002 годах - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики Администрации президента Украины.

В 2002 - 2006 годах - советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

В 2007 - 2009 годах - заместитель директора департамента НАТО,

В 2009 - 2012 годах - советник-посланник, заместитель руководителя миссии Посольства Украины в США.

В 2012 – 2014 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде.

В 2014 - 2017 годах - заместитель Министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель МИД.

С 2017 года назначен главой Миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

Теги: #пристайко #зеленский #кадры #мид
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