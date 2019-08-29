Политика

14:39 29.08.2019

Зеленский в разговоре с Туском отметил позицию стран G7 о невозможности возвращения России и поблагодарил за идею приглашения Украины на следующий саммит

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Зеленский в разговоре с Туском отметил позицию стран G7 о невозможности возвращения России и поблагодарил за идею приглашения Украины на следующий саммит

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого обсудил ход и основные результаты саммита "Группы семи" (G7), который состоялся 24-26 августа во французском Биаррице.

"Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи". Также президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности, за высказанную инициативу о приглашении нашего государства принять участие в следующем саммите "Семерки" в США в 2020 году", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Со своей стороны Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: #туск #g7 #зеленский
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