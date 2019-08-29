Политика

14:16 29.08.2019

На главу Минюста будет предложен экс-глава BRDO Малюська - источник

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На главу Минюста будет предложен экс-глава BRDO Малюська - источник

На должность министра юстиции в новом Кабинете министров Украины будет предложена кандидатура уже экс-главы правления "Офиса эффективного регулирования" Дениса Малюськи, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Малюська - специалист по регулированию предпринимательской деятельности и консультант Группы Всемирного банка с 2010 года. Он был избран народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под номером 21.

Теги: #кадры #минюст
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