На главу Минюста будет предложен экс-глава BRDO Малюська - источник

На должность министра юстиции в новом Кабинете министров Украины будет предложена кандидатура уже экс-главы правления "Офиса эффективного регулирования" Дениса Малюськи, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Малюська - специалист по регулированию предпринимательской деятельности и консультант Группы Всемирного банка с 2010 года. Он был избран народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под номером 21.