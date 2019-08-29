Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового Кабмина

Члены Кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва в четверг. Народные депутаты приняли их отставку.

При этом члены правительства будут исполнять обязанности согласно занимаемым должностям до формирования и вступления в должность нового состава правительства.

Перед этим народные депутаты сформировали временный президиум первой сессии Рады IX созыва, одобрив соответствующий проект постановления. В состав президиума вошли представители партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлия Иоффе, Всеукраинского объединения "Батькивщина" Андрея Кожемякина, партии "Европейская солидарность" Михаила Забродского и партии "Голос" Ярослав Железняк.

Также парламентарии утвердили повестку дня первой сессии парламента.