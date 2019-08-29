Политика

13:48 29.08.2019

Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового Кабмина

1 мин читать
Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового Кабмина

Члены Кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва в четверг. Народные депутаты приняли их отставку.

При этом члены правительства будут исполнять обязанности согласно занимаемым должностям до формирования и вступления в должность нового состава правительства.

Перед этим народные депутаты сформировали временный президиум первой сессии Рады IX созыва, одобрив соответствующий проект постановления. В состав президиума вошли представители партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлия Иоффе, Всеукраинского объединения "Батькивщина" Андрея Кожемякина, партии "Европейская солидарность" Михаила Забродского и партии "Голос" Ярослав Железняк.

Также парламентарии утвердили повестку дня первой сессии парламента.

Теги: #правительство #верховная_рада #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 29.08.2019
На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко

На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко

14:30 29.08.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте.

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте.

14:16 29.08.2019
В новой Раде появится комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования

В новой Раде появится комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования

13:45 29.08.2019
В Раде сформированы пять фракций и группа "За будущее"

В Раде сформированы пять фракций и группа "За будущее"

13:40 29.08.2019
В Раде предлагают создать 23 комитета – проект постановления

В Раде предлагают создать 23 комитета – проект постановления

13:15 29.08.2019
Кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко предложены на должности вице-премьера по евроинтеграции и главы МИД в новом Кабмине – нардеп Яременко

Кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко предложены на должности вице-премьера по евроинтеграции и главы МИД в новом Кабмине – нардеп Яременко

13:01 29.08.2019
23 самовыдвиженца объединяются в группу "За будущее" - Лубинец

23 самовыдвиженца объединяются в группу "За будущее" - Лубинец

12:48 29.08.2019
Нардепы от "Слуги народа" собираются на фракцию, где встретятся с претендентами на должности в Кабмине - Арахамия

Нардепы от "Слуги народа" собираются на фракцию, где встретятся с претендентами на должности в Кабмине - Арахамия

12:38 29.08.2019
Маркарова останется министром финансов в новом Кабмине – Арахамия

Маркарова останется министром финансов в новом Кабмине – Арахамия

12:02 29.08.2019
Нардепам выдают удостоверения, они расходятся на заседания фракций перед первой сессией Рады-9

Нардепам выдают удостоверения, они расходятся на заседания фракций перед первой сессией Рады-9

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте.

Фракция "Слуга народа" в Раде будет работать на правах коалиции – Разумков

Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины - нардеп от "Слуги народа" Яременко

На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский предлагает Раде и изменить законодательсво о деятельности Нацгвардии

Зеленский в разговоре с Туском отметил позицию стран G7 о невозможности возвращения России и поблагодарил за идею приглашения Украины на следующий саммит

На главу Минюста будет предложен экс-глава BRDO Малюська - источник

Фракция "Слуга народа" в Раде будет работать на правах коалиции – Разумков

Меркель и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту "нормандской четверки"

Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины - нардеп от "Слуги народа" Яременко

На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

Президент предложит Рябошапку на должность генпрокурора Украины, Баканова – на пост главы СБУ – депутат от "Слуги народа" Потураев

Президент предложит Рябошапку на должность генпрокурора Украины, Баканова – на пост главы СБУ – депутат от "Слуги народа" Потураев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА