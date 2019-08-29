В Раде сформированы пять фракций и группа "За будущее"

В Верховной Раде Украины сформированы пять депутатских фракций. Их названия соответствуют названиям политических партий, представители которых избраны в парламент - “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа - За жизнь”, “Батькивщина”, “Европейская солидарность” и “Голос”.

Также сформирована депутатская группа "За будущее" в составе 23 парламентариев.

Как объявил глава временного президиума Верховной Рады Дмитрий Разумков, во фракцию. "Слуга народа" вошли 254 народных депутата. Руководителем фракции избран Давид Арахамия, его первым заместителем – Александр Корниенко.

Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" 44 депутата, сопредседатели – Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Во фракции "Европейская солидарность" 27 парламентариев, сопредседатели артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Во фракции "Батькивщина" 25 депутатов, ее лидер – Юлия Тимошенко, заместитель – Сергей Соболев.

Фракция партии "Голос" насчитывает 17 народных депутатов. Ее руководитель – Сергей Рахманини, заместитель – Ярослав Железняк.

Также Разумков объявил о создании депутатской группы "За будущее" в составе 23 парламентариев. Сопредседатели – Виктор Бондарь и Тарас Батенко.