В Раде предлагают создать 23 комитета – проект постановления
В Верховной Раде 9-го созыва предлагают создать 23 комитета.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента в четверг.
Список комитетов выглядит следующим образом:
1) Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
2) Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
3) Комитет по вопросам бюджета;
4) Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
5) Комитеты по вопросам экологической политики и природопользования;
6) Комитет по вопросам экономического развития;
7) Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
8) Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи медицинского страхования
9) Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества
10) Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
11) Комитет по вопросам молодежи и спорта
12) Комитеты по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
13) Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
14) Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
15) Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений
16) Комитет по вопросам правовой политики
17) Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
18) Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины
19) Комитет по вопросам свободы слова
20) Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
21) Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
22) Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
23) Комитет по вопросам цифровой трансформации
Раде предлагается установить, что в составе каждого из комитетов может входить не менее 5 и не более 34 человек
Также утверждаются предметы ведения комитетов