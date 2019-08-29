В Раде предлагают создать 23 комитета – проект постановления

В Верховной Раде 9-го созыва предлагают создать 23 комитета.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента в четверг.

Список комитетов выглядит следующим образом:

1) Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

2) Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

3) Комитет по вопросам бюджета;

4) Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

5) Комитеты по вопросам экологической политики и природопользования;

6) Комитет по вопросам экономического развития;

7) Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

8) Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи медицинского страхования

9) Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества

10) Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

11) Комитет по вопросам молодежи и спорта

12) Комитеты по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

13) Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

14) Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

15) Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений

16) Комитет по вопросам правовой политики

17) Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

18) Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины

19) Комитет по вопросам свободы слова

20) Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

21) Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

22) Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

23) Комитет по вопросам цифровой трансформации

Раде предлагается установить, что в составе каждого из комитетов может входить не менее 5 и не более 34 человек

Также утверждаются предметы ведения комитетов