Политика

13:30 29.08.2019

Меркель и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту "нормандской четверки"

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Меркель и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту "нормандской четверки"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых был затронут "украинский вопрос", заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В частности, лидеры двух государств обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки" по Украине, цитирует Зайберта агентство Bloomberg.

Кроме этого, в телефонном разговоре Меркель призвала активизировать переговоры по вопросу транзита газа через территорию Украины.

Накануне Штеффен Зайберт заявил, что Берлин пока не может назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки" по Украине, но подготовка идет.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила стремление в скором времени провести саммит "нормандской четверки" для урегулирования украинской ситуации. По ее словам, участники саммита G7 поддержали эту идею. По ее словам, встреча лидеров стран "нормандской четверки" должна произойти "очень скоро".

Теги: #меркель #путин #нормандская_четверка
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