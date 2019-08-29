Кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко предложены на должности вице-премьера по евроинтеграции и главы МИД в новом Кабмине – нардеп Яременко

На должности вице-премьер-министра Украины по европейской интеграции и министра иностранных дел страны в будущем Кабмине предлагаются кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко, заявляет нардеп Богдан Яременко ("Слуга народа");

"Внешнеполитический блок, наверное, самый сбалансированный за всю историю Украины: вице-премьер по европейской интеграции – Кулеба и Пристайко – министр иностранных дел", - сказал он журналистам кулуарах парламента после заседания будущей фракции "Слуги народа" в четверг.

Дмитрий Кулеба в настоящее время занимает должность постоянного представителя Украины в Совете Европы.

Вадим Пристайко в настоящее время занимает должность заместителя главы Офиса президента Украины.