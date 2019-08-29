Политика

13:22 29.08.2019

Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины - нардеп от "Слуги народа" Яременко

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Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины - нардеп от "Слуги народа" Яременко

Кандидатура внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Украины, Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны в будущем Кабинете министров страны, заявляет нардеп Богдан Яременко ("Слуга народа").

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после заседания будущей парлпаментской фракции "Слуги народа" в четверг, отвечая на вопрос журналистов касательно кандидатуры министра обороны Украины в будущем Кабмине, нардеп сказал: "Загороднюк, Андрей Загороднюк".

Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

Теги: #минобороны #кадры #слуга_народа #загороднюк
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