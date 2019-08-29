На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексей Оржель предложен к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии Украины, сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус

"Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем", - сказал Герус журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в четверг.