Президент предложит Рябошапку на должность генпрокурора Украины, Баканова – на пост главы СБУ – депутат от "Слуги народа" Потураев

Президент Украины Владимир Зеленский предложит заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины, и.о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова на руководителя СБУ, сообщил народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Как ожидалось, Алексей Гончарук – премьер, Руслан Рябошапка – генпрокурор, Иван Баканов – глава СБУ, Оксана Маркарова – министр финансов, Владимир Бородянский – министр будущего объединенного министерства по молодежной политике, культуре, спорту. По Минздраву вы увидите, там будет очень приятная неожиданность с точки зрения и лица, и профессионализма, и очень большой сторонник реформ", - сказал он журналистам в кулуарах парламента.