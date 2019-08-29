Политика

13:14 29.08.2019

На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

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Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексей Оржель предложен к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии Украины, сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус

"Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем", - сказал Герус журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в четверг.

Теги: #кадры
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