"Слуга народа" проголосует за представителя "Батькивщины" Кондратюк на посту вице-спикера - Герус

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что представители его политсилы намерены поддержать кандидатуру народного депутата от партии "Батькивщина" Елены Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады.

"Да, правда. Будет Кондратюк, за нее есть договоренность проголосовать", - сказал Герус журналистам в четверг, отвечая на вопрос, правда ли, что кандидатура Контратюк согласована на пост вице-спикера.