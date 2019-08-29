Песков на вопрос об обмене с Украиной удерживаемых лиц: сообщим, когда будем готовы, определенные контакты есть

В Кремле заявили, что пока не готовы официально сообщать о процессе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, но признали, что контакты на эту тему осуществляются.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, правильно ли считать освобождение в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского запуском процесса обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем он отметил: "Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего".

Касаясь освобождения накануне киевским судом Вышинского, Песков сказал: "Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского".

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, известно ли в Кремле о переводе Сенцова в Москву. "Нет, не могу (ничего сказать)", - ответил Песков журналистам в пятницу.