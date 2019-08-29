Политика

13:01 29.08.2019

23 самовыдвиженца объединяются в группу "За будущее" - Лубинец

1 мин читать
23 самовыдвиженца объединяются в группу "За будущее" - Лубинец

Избранные в Верховную Раду IX созыва на внеочередных парламентских выборах народными депутатами самовыдвиженцы формируют депутатскую группу "За будущее", за вхождение в которую уже подписались 23 парламентария-мажоритарщика, сообщил один из них Дмитрий Лубинец.

"На данное время подписались 23 народных депутата. Название – "За будущее" ("За майбутнє" – укр.)", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в кулуарах парламента.

При этом Лубинец не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу.

Согласно украинскому законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

Как сообщалось, 27 августа народный депутат Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), который работал в подгруппе по организации первого заседания новоизбранного парламента, сообщил, что Лубинец координирует работу по формированию депутатской группы в Верховной Раде 9-го созыва из числа мажоритарщиков. "Предполагается, что из мажоритарщиков будет создана отдельная группа на правах фракции. Мы это слышим, но пока этого не видим", - сказал Шуфрич.

Нардеп Лубинец в Верховной Раде 8-го созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко". Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №60. В парламенте предыдущего созыва он представляет этот же округ.

Теги: #верховная_рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 29.08.2019
Нардепам выдают удостоверения, они расходятся на заседания фракций перед первой сессией Рады-9

Нардепам выдают удостоверения, они расходятся на заседания фракций перед первой сессией Рады-9

11:35 29.08.2019
Рябошапка допускает, что Рада уже в течение дня примет решения по реформированию Генпрокуратуры

Рябошапка допускает, что Рада уже в течение дня примет решения по реформированию Генпрокуратуры

11:35 29.08.2019
Первым решением следующей сессии Рады должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности – Герус.

Первым решением следующей сессии Рады должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности – Герус.

10:13 29.08.2019
В Раде завершилось торжественное заседание, на котором депутаты IX созыва приняли присягу

В Раде завершилось торжественное заседание, на котором депутаты IX созыва приняли присягу

10:03 29.08.2019
Изменения в Конституцию входят в общее число 465 законодательных инициатив, среди них уменьшение депутатского корпуса в Раде до 300 человек - Стефанчук

Изменения в Конституцию входят в общее число 465 законодательных инициатив, среди них уменьшение депутатского корпуса в Раде до 300 человек - Стефанчук

15:07 26.08.2019
Распределение руководящих постов в комитетах Рады пока "очень предварительное", подчеркивают в "Голосе"

Распределение руководящих постов в комитетах Рады пока "очень предварительное", подчеркивают в "Голосе"

14:10 26.08.2019
Герасимов увидел "прообраз" коалиции в Раде: "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина"

Герасимов увидел "прообраз" коалиции в Раде: "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина"

10:41 26.08.2019
Стефанчук надеется на компромисс и согласование кандидатур членов комитетов Рады в понедельник

Стефанчук надеется на компромисс и согласование кандидатур членов комитетов Рады в понедельник

09:12 26.08.2019
Рада рассмотрит законопроект о "сплите" одним из первых в финансовой сфере - претендент на главу профильного комитета

Рада рассмотрит законопроект о "сплите" одним из первых в финансовой сфере - претендент на главу профильного комитета

14:25 23.08.2019
Разумков призвал нардепов не спешить занимать кабинеты Рады

Разумков призвал нардепов не спешить занимать кабинеты Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины - нардеп от "Слуги народа" Яременко

На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

Кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко предложены на должности вице-премьера по евроинтеграции и главы МИД в новом Кабмине – нардеп Яременко

Президент предложит Рябошапку на должность генпрокурора Украины, Баканова – на пост главы СБУ – депутат от "Слуги народа" Потураев

"Слуга народа" проголосует за представителя "Батькивщины" Кондратюк на посту вице-спикера - Герус

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины - нардеп от "Слуги народа" Яременко

На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

Кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко предложены на должности вице-премьера по евроинтеграции и главы МИД в новом Кабмине – нардеп Яременко

На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель – Герус

Президент предложит Рябошапку на должность генпрокурора Украины, Баканова – на пост главы СБУ – депутат от "Слуги народа" Потураев

Президент предложит Рябошапку на должность генпрокурора Украины, Баканова – на пост главы СБУ – депутат от "Слуги народа" Потураев

"Слуга народа" проголосует за представителя "Батькивщины" Кондратюк на посту вице-спикера - Герус

"Слуга народа" проголосует за представителя "Батькивщины" Кондратюк на посту вице-спикера - Герус

Гончарук будет премьером - Герус после заседания фракции "Слуга народа"

Зеленский предложил кандидатуру Авакова на пост главы МВД – нардеп от "Слуги народа" Пидласа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА