23 самовыдвиженца объединяются в группу "За будущее" - Лубинец

Избранные в Верховную Раду IX созыва на внеочередных парламентских выборах народными депутатами самовыдвиженцы формируют депутатскую группу "За будущее", за вхождение в которую уже подписались 23 парламентария-мажоритарщика, сообщил один из них Дмитрий Лубинец.

"На данное время подписались 23 народных депутата. Название – "За будущее" ("За майбутнє" – укр.)", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в кулуарах парламента.

При этом Лубинец не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу.

Согласно украинскому законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

Как сообщалось, 27 августа народный депутат Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), который работал в подгруппе по организации первого заседания новоизбранного парламента, сообщил, что Лубинец координирует работу по формированию депутатской группы в Верховной Раде 9-го созыва из числа мажоритарщиков. "Предполагается, что из мажоритарщиков будет создана отдельная группа на правах фракции. Мы это слышим, но пока этого не видим", - сказал Шуфрич.

Нардеп Лубинец в Верховной Раде 8-го созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко". Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №60. В парламенте предыдущего созыва он представляет этот же округ.