"Евросолидарность" против Шуфрича на посту руководителя по свободе слова - Порошенко

Избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича на должность председателя парламентского Комитета по вопросам свободы слова неуместно по отношению к журналистскому сообществу, журналистике и базовому принципу права на свободу слова, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Присутствие господина Шуфрича во главе Комитета свободы слова, думаю, что это издевательство над журналистами, журналистикой и свободой слова. Хочу подчеркнуть, что наша политическая сила и наша команда будет четко требовать, чтобы "Слуга народа" изменила эту кандидатуру", - подчеркнул Порошенко в кулуарах парламента в четверг.

Он добавил, что это не дает возможности фракции "Евросолидарность" поддерживать предложенный список председателей комитетов.