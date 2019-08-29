Депутат Корниенко назвал Авакова вероятным вице-премьером, если такая должность останется

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко дал понять, что кандидатом на должность премьер-министра будет Алексей Гончарук.

"Фамилия, которая чаше всего звучала и я думаю, что все-таки дойдёт до голосования", сказал Корниенко журналистам в четверг в Киеве, назвав лишь имя кандидата - Алексей.

На вопрос, насколько возможно назначение действующего министра внутренних дел Арсена Авакова на должность вице-премьер-министра, парламентарий ответил: "Возможно, если вообще сохранится конфигурация с вице-премьерами".

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", сколько человек из фракции может уйти в исполнительную власть, Корниенко сказал: "Думаю, от 5 до 15".