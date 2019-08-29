Нардепам выдают удостоверения, они расходятся на заседания фракций перед первой сессией Рады-9

Народные депутаты Верховной Рады IX созыва сдают в аппарат парламента подписанные ими тексты присяги.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", принявшим на торжественном заседании парламента в четверг утром нардепам на столах регистрации выдают депутатские удостоверения, карточки для голосования, значки и информационные материалы.

В сессионном зале парламента в настоящее время находится небольшое количество народных депутатов. Новоизбранные парламентарии расходятся на заседания фракций, которые будут сформированы во время первой сессии Рады, которое откроется в 13.00.