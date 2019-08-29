В пятницу ожидается прибытие удерживаемых в РФ украинцев – нардеп Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение удерживаемых в России украинских политзаключенных уже в пятницу, 30 августа.

"Олег Сенцов в (московском СИЗО – ИФ) "Лефортово". По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это да", - сказал он журналистам после торжественного заседания Верховной Рады в четверг.