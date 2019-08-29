Рябошапка допускает, что Рада уже в течение дня примет решения по реформированию Генпрокуратуры

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка прогнозирует принятие решений парламентом, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры Украины, уже сегодня в течение дня.

"Если президент сказал "да", то мы это будем делать. Быстро и качественно", - сказал Рябошапка журналистам в четверг, после торжественного заседания Рады, отвечая на вопрос о том, готов ли он возглавить Генеральную прокуратуру.

На вопрос когда ожидать решений, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры, замглавы Офиса президента ответил: "Думаю, что сегодня".

"До принятия официального решения, я не могу комментировать это (реформирование Генпрокуратуры – ИФ)… Можем вечером об этом пообщаться", - добавил Рябошапка.

Как сообщалось, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины. Генпрокурор Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.