Политика

11:35 29.08.2019

Первым решением следующей сессии Рады должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности – Герус.

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Первым решением следующей сессии Рады должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности – Герус.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что первым решение следующей сессии парламента должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности.

"Это изменения в Конституцию, поэтому наше первое решение следующей сессии должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности", - сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента.

Также он отметил, что сегодня готов проголосовать за первое решение о снятии депутатской неприкосновенности, которое будет вынесено в зал.

Кроме того, Герус отметил, что возможно в четверг также будет поставлен на голосование закон об импичменте.

Верховная Рада 9-го созыва в первый день работы в четверг планирует предварительно (в первом чтении) проголосовать за проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

Такое решение подготовительная группа приняла на своем заседании в среду.

Законопроект №7203 был внесён в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко. Документом предлагается исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал данный проект закона соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

В то же время КС считает целесообразным обратить внимание на то, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти.

После вывода КС в Верховной Раде так и не вынесли на голосование данный законопроект.

Кроме того, КС предоставил аналогичный вывод и к депутатскому законопроекту №6773.

По своей сути законопроекты №7203 и №6773 отличаются лишь тем, что, согласно президентской инициативе, изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Теги: #верховная_рада #неприкосновенность #герус
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