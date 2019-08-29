Зеленский почтил память защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

"Церемония прошла у здания Министерства обороны Украины. Во время мероприятия зачитали фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в разные годы. Память каждого защитника почтили ударом в колокол и салютом из оружия Почетного караула. Глава государства возложил цветы к Памятному колоколу", - сообщает пресс-служба президента Украины.

В Зале памяти военнослужащие роты Почетного караула в присутствии президента перевернули страницу Книги памяти, в которой указаны имена погибших защитников Украины, на дату 29 августа. Зеленский затем возложил цветы у Книги памяти.

Также президент пообщался с родственниками погибших защитников Украины.