Политика

10:13 29.08.2019

В Раде завершилось торжественное заседание, на котором депутаты IX созыва приняли присягу

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В Раде завершилось торжественное заседание, на котором депутаты IX созыва приняли присягу

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента в четверг для приведения к присяге. народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в парламент 2019 года.

На торжественное заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В Раде также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

В ложе правительства - члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

На заседании также присутствовали бывшие премьер-министры Украины и председатели Верховной Рады, руководитель Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности Украины, глава и члены ЦИК Украины, глава и судьи Конституционного суда Украины, глава Верховного суда, глава Высшего совета правосудия, генеральный прокурор, омбудсмен, глава Счетной палаты, глава Национального банка Украины, и.о. главы СБУ, глава Службы внешней разведки, руководители центральных органов исполнительной власти, главы областных советов и киевский городской голова, предстояли церквей и религиозных объединений.

В торжественном заседании принимали участие вице-президент Европарламента Клара Добрев, президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, вице-спикер Кнессета Израиля Исраэль Эйхлер и ряд других зарубежных гостей.

Парубий объявил минуту молчания по Героям, погибшим за независимость Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты 9-го созыва приняли присягу. Зачитал ее самый старший по возрасту член парламента от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлий Иоффе. После этого народные депутаты исполнили песню "Молитва за Украину"

Таким образом, нардепы вступили в свои полномочия, и а полномочия предыдущего созыва автоматически прекратились

После этого народные депутаты, скрепив тексты присяги подписями, передадут их в аппарат и получат удостоверения, депутатские значки, карточки для голосования.

В 13:00 откроется первая сессия новоизбранной Рады, во время которой новый созыв Рады намерен сформировать президиум, фракции, комитеты парламента, Кабинет Министров Украины, сменить главу Службы безопасности Украины, дать согласие президенту Украины на смену генерального прокурора Украины.

Как ожидается, парламентарии также заслушают внеочередное послание главы государства к Верховной Раде относительно внутреннего и внешнего положения Украины и проголосуют в 1-м чтении за проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены неприкосновенности народных депутатов.

Теги: #верховная_рада #присяга
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