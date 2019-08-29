Политика

09:23 29.08.2019

Демократы Палаты представителей планируют расследовать предложение Трампа о проведении саммита G7 на его курорте в Майами

2 мин читать
Демократы Палаты представителей планируют расследовать предложение Трампа о проведении саммита G7 на его курорте в Майами

Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.

"Личные финансовые интересы президента явно формируют решения об официальной деятельности правительства США, и это именно тот тип риска, который должен быть предотвращен положениями Конституции о вознаграждениях", - говорится в заявлении председателя юридического комитета Джеррольда Надлера и Стива Коэна, возглавляющего подкомитет по конституции, гражданским правам и гражданским свободам.

"Откровение на этой неделе об усилиях по выбору Trump National Doral Miami в качестве места проведения 46-го саммита G7 является лишь последним штрихом в тревожной картине коррупции и злоупотреблений служебным положением президента", - отметили законодатели.

По их словам, на сентябрь они запланируют слушания, посвященные изучению этого вопроса.

"Конституция требует, чтобы частные интересы и официальное поведение президента Трампа оставались отдельно друг от друга, и это последнее объявление требует тщательного изучения Конгрессом", - добавили они, пообещав изучить этот вопрос в рамках продолжающегося расследования в отношении действий президента на предмет того, есть ли в них основания для импичмента.

На саммите G7 в Биаррице Трамп заявил, что его администрация изучает возможность проведения встречи на высшем уровне в следующем году в Trump National Doral Miami. По его словам, он лично не будет получать прибыль от выбора курорта. "Дело не во мне. Речь идет о том, чтобы найти правильное место", - сказал он о своем выборе.

Однако окончательное решение о месте проведения следующего саммита G7 еще не принято. Чиновники Белого дома также рассматривают потенциальные места в нескольких других штатах, включая Калифорнию, Колорадо, Мичиган и Гавайи.

Теги: #расследование #сша #g7 #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 29.08.2019
Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан", Трамп обещал помощь штату

Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан", Трамп обещал помощь штату

07:57 29.08.2019
Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности

Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности

05:39 29.08.2019
Госдеп США открывает в Колумбии представительство по делам Венесуэлы

Госдеп США открывает в Колумбии представительство по делам Венесуэлы

03:15 29.08.2019
"Укрметаллургпром" просит Зеленского на встрече с Трампом поднять вопрос отмены 25% пошлины на поставки металлопродукции в США в обмен на квоты

"Укрметаллургпром" просит Зеленского на встрече с Трампом поднять вопрос отмены 25% пошлины на поставки металлопродукции в США в обмен на квоты

01:41 29.08.2019
Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США

Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США

17:30 28.08.2019
Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны Китая

Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны Китая

16:57 28.08.2019
США обеспокоены проектом "Северный поток-2": нельзя зависеть от одного поставщика энергоресурсов - Болтон

США обеспокоены проектом "Северный поток-2": нельзя зависеть от одного поставщика энергоресурсов - Болтон

16:15 28.08.2019
Болтон надеется, что у потенциального генпрокурора Украины Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с Генпрокурором США

Болтон надеется, что у потенциального генпрокурора Украины Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с Генпрокурором США

15:50 28.08.2019
Болтон: Ожидаем встречу Зеленского и Трампа в Варшаве

Болтон: Ожидаем встречу Зеленского и Трампа в Варшаве

15:33 28.08.2019
Украина приветствовала бы присоединение США к "Нормандскому формату" - Зеленский на встрече с Болтоном

Украина приветствовала бы присоединение США к "Нормандскому формату" - Зеленский на встрече с Болтоном

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде завершилось торжественное заседание, на котором депутаты IX созыва приняли присягу

Помимо возможной встречи с Трампом, Зеленский в Варшаве встретится с лидерами Польши, Грузии, Бельгии и Литвы

В "Голосе" выступают против разделения должностей мера Киева и главы КГГА

ЦИК зарегистрировала еще 29 нардепов, всего 424 парламентария

Болтон надеется, что у потенциального генпрокурора Украины Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с Генпрокурором США

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде завершилось торжественное заседание, на котором депутаты IX созыва приняли присягу

Изменения в Конституцию входят в общее число 465 законодательных инициатив, среди них уменьшение депутатского корпуса в Раде до 300 человек - Стефанчук

Сопредседателями "Евросолидарности" в Раде будут Геращенко и Герасимов

Меркель и Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате" - Кабинет министров ФРГ

Помимо возможной встречи с Трампом, Зеленский в Варшаве встретится с лидерами Польши, Грузии, Бельгии и Литвы

В "Голосе" выступают против разделения должностей мера Киева и главы КГГА

ЦИК зарегистрировала еще 29 нардепов, всего 424 парламентария

В Берлине пока не могут назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки"

В КС поступило представление 51 нардепа относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве

Большинство жителей оккупированного Донбасса за реинтеграцию ― немецкий центр ZOiS

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА