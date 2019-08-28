Меркель и Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате" - Кабинет министров ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в среду Меркель и Зеленский провели телефонный разговор, стороны обсудили ситуацию в Украине.

"Канцлер и президент считают, что минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в "нормандском формате", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".