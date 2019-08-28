Политика

18:29 28.08.2019

Помимо возможной встречи с Трампом, Зеленский в Варшаве встретится с лидерами Польши, Грузии, Бельгии и Литвы

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Помимо возможной встречи с Трампом, Зеленский в Варшаве встретится с лидерами Польши, Грузии, Бельгии и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву проведёт ряд двусторонних встреч, включая лидеров Польши, Бельгии, Грузии и Литвы, готовится также встреча с президентом США, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, осведомлённый с подготовкой визита.

Так 31 августа в Варшаве у Зеленского пройдут встречи с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента.

Также предусмотрена встреча главы украинского государства с представителями бизнеса и украинской громады.

Собеседник рассказал, что 1 сентября президент примет участие в церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведёт ряд двусторонних встреч.

"Уже подтверждены встречи с Грузией, Бельгией и Литвой, ещё возможность ряда встреч обрабатывается", - рассказал информированный источник.

При этом уточнил, что украинская сторона готовится к встречи с американским лидером Дональдом Трампом, однако формат встречи ещё не известен.

Теги: #зеленский #польша #встречи
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